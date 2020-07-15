Опубликовано видео падения дерева в центре Рязани

В интернете появилось видео, на котором запечатлён момент падения дерева в центре Рязани. Запись опубликована на канале Дороги Рязани.

Напомним, дерево упало на улице Есенина рядом с площадью Театральной вечером во вторник, 14 июля, во время сильного ветра. После этого пришлось перекрывать дорогу и менять маршруты общественного транспорта.

На видео можно заметить, что дерево упало до начала дождя. На остановке общественного транспорта в это время были люди, на дороге – машины. При падении дерево повредило троллейбусные провода, они заискрились.