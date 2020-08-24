Определён подрядчик для реконструкции моста в центре Рязани

В Рязани определились с подрядчиком для ремонта моста у цирка. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Для участия в аукционе была подана только одна заявка. Она признана соответствующей требованиям, в результате чего и была признана победителем аукциона. Проводить ремонт будет ООО «КМК».

Фирма, выигравшая аукцион, зарегистрирована в Рязани в 2016 году. Основной вид деятельности – строительство мостов и туннелей. По сведениям из открытых источников, компания уже не первый раз заключает контракт с органами власти. Надёжность оценивается как «высокая».

Реклама

Ремонт моста на улице Ленина запланирован в два этапа. Ранее сообщалось, что из-за него в центре города будут перекрывать движение транспорта.