Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса в Рязанской области.

По состоянию на 08.30 пятницы, 14 августа, в регионе зарегистрировано 6 тыс 655 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот момент с начала пандемии опергруппе известно о 18 тыс 492 гражданах, вернувшихся из-за границы или контактировавших с заболевшими или подозрительными на заболевание. Наблюдение из них прошли уже 16 тыс 586 человек, они здоровы. Сейчас под контролем медиков остаются 1906 человек.