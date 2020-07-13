ООО «Капитал МС» передал рязанским медикам защитные костюмы на сумму свыше 100 тыс. рублей

13 июля 2020 года в рамках проекта «Бережливая поликлиника» филиалом ООО «Капитал МС» в Рязанской области проведена благотворительная акция, в рамках которой Рязанской городской клинической станции скорой медицинской помощи (ГБУ РО «ГКССМП», г. Рязань) переданы 80 защитных костюмов «Каспер» на сумму свыше 100 тыс. руб.

Защитные костюмы немедленно переданы медицинским работникам скорой помощи, участвующим в выездах к больным с подозрением на диагноз COVID-19.

Надо отметить, что это далеко не единственная спонсорская помощь ООО «Капитал МС» медицинским учреждениям Рязанского региона.

Месяц назад в рамках проекта «Бережливая поликлиника» филиалом ООО «Капитал МС» в Рязанской области Рязанской областной клинической больнице имени Н.А.Семашко (ГБУ РО «ОКБ им. Н.А.Семашко», г. Рязань) оплачено приобретение 50 защитных костюмов и бахил «Темп-1», которые тут же были переданы медицинским работникам в инфекционный корпус, где проходили лечение 132 больных COVID-19.