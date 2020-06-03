Одну из улиц Рязани перекроют на один день

В четверг, 4 июня, в Рязани будут ремонтировать тепловые сети в районе дома №12 на улице Великанова. В связи с этим с 8.00 до 24.00 проезд транспорта на указанном участке будет невозможен.
Из-за перекрытия изменения внесут и в схему движения общественного транспорта.
Троллейбусы №10 при движении из центра поедут до остановки «Рязанская таможня» по своему маршруту, далее по Московскому шоссе, Юбилейной ул., ул. Крупской, Народному бульвару.
Маршрутки №42 из Приокского до остановки «Памятник Братства по оружию» поедут по своему маршруту, далее по Московскому шоссе, Юбилейной улице.
Маршрутки №88 из центра поедут по своему маршруту до остановки «Бульвар Победы», затем по Народному Бульвару, ул. Крупской в прямом и обратном направлении.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram