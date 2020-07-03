Обновлены данные о заражении коронавирусом по районам Рязани

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Администрация Рязани сообщила новые данные о заражении коронавирусом по районам города.

На сайте мэрии сообщается, что на 11 часов пятницы, 3 июля, в Рязанской области зарегистрированы 5354 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. Больше половины из них – 2791 человек – в Рязани.

Самый «заражённый» район города – Московский. Здесь заболели в общей сложности 952 человека. В Октябрьском районе Рязани выявлено 795 случаев, в Железнодорожном – 632. Меньше всего заражённых проживает в Советском районе Рязани – 412 человек.