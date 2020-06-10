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Обновлены данные о заболевших коронавирусом в Рязанской области

7info
Изображение Tumisu с сайта Pixabay
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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона. 

По состоянию на 12 часов среды, 10 июня, в регионе зарегистрировано 4287 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2230, Касимов – 93, Сасово – 68, Скопин – 107, Рыбное – 116, Михайлов – 54, Ряжск – 105, Спасск – 23, Шацк – 27, Клепики – 18, Кораблино – 14, Новомичуринск – 119. 

Заболеваемость по районам следующая: 

Александро-Невский район – 18;

Ермишинский район – 12; 

Захаровский район – 23;

Кадомский район – 2; 

Касимовский район – 52;

Клепиковский район – 84;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27; 

Михайловский район – 83;

Пителинский район – 5;

Пронский район – 33;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 72;

Ряжский район – 11; 

Рязанский район – 216;

Сапожковский район – 9;

Сараевский район – 46; 

Сасовский район – 24;

Скопинский район – 94;

Спасский район – 51;

Старожиловский район – 16;

Ухоловский район – 5;

Чучковский район – 20;

Шацкий район – 27;

Шиловский район – 88.

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