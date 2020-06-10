Обновлены данные о заболевших коронавирусом в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12 часов среды, 10 июня, в регионе зарегистрировано 4287 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2230, Касимов – 93, Сасово – 68, Скопин – 107, Рыбное – 116, Михайлов – 54, Ряжск – 105, Спасск – 23, Шацк – 27, Клепики – 18, Кораблино – 14, Новомичуринск – 119.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 18;
Ермишинский район – 12;
Захаровский район – 23;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 52;
Клепиковский район – 84;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 83;
Пителинский район – 5;
Пронский район – 33;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 72;
Ряжский район – 11;
Рязанский район – 216;
Сапожковский район – 9;
Сараевский район – 46;
Сасовский район – 24;
Скопинский район – 94;
Спасский район – 51;
Старожиловский район – 16;
Ухоловский район – 5;
Чучковский район – 20;
Шацкий район – 27;
Шиловский район – 88.
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