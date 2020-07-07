Обновлены данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 вторника, 7 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс. 507 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 2843 (+10), Касимов – 150 (+4), Сасово – 85, Скопин – 129 (+2), Рыбное – 154 (+3), Михайлов – 68, Ряжск – 158 (+3), Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 21 (+1), Новомичуринск – 129.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 38 (+1);

Ермишинский район – 24;

Захаровский район – 36 (+1);

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 79 (+3);

Клепиковский район – 104;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 91;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 41;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 85;

Ряжский район – 26 (+2);

Рязанский район – 254 (+1);

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 106;

Спасский район – 75;

Старожиловский район – 21;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 25;

Шацкий район – 37 (+2);

Шиловский район – 112.