Обновлены данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 вторника, 7 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс. 507 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2843 (+10), Касимов – 150 (+4), Сасово – 85, Скопин – 129 (+2), Рыбное – 154 (+3), Михайлов – 68, Ряжск – 158 (+3), Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 21 (+1), Новомичуринск – 129.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 38 (+1);
Ермишинский район – 24;
Захаровский район – 36 (+1);
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 79 (+3);
Клепиковский район – 104;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 91;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 41;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 85;
Ряжский район – 26 (+2);
Рязанский район – 254 (+1);
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 106;
Спасский район – 75;
Старожиловский район – 21;
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 25;
Шацкий район – 37 (+2);
Шиловский район – 112.
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