Обновлены данные о заболевших COVID-19 по районам Рязани

Администрация Рязани сообщила новые сведения о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов пятницы, 10 июля, в Рязанской области зарегистрированы 5 тыс 621 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани с начала пандемии было выявлено 2 тыс 899 заболевших.

Самым «заражённым» районом города продолжает оставаться Московский. Здесь коронавирус выявлен у 986 человек. В Октябрьском районе Рязани заражены 825 человек, в Железнодорожном – 665. Меньше всего заболевших в Советском районе города – 423 человека.