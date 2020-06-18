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Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

7info
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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о распространении коронавируса.

На 08.30 четверга, 18 июня, в регионе зарегистрировано 4606 случаев заболевания COVID-19.

С начала пандемии стало известно о 11985 гражданах, подозрительных на коронавирус. Они либо приехали из-за границы в начале событий, либо контактировали с заражёнными. Сейчас под контролем врачей находятся 1828 человек. 10157 граждан наблюдение уже прошли, они обследованы и здоровы.

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