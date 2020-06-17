Обновлены данные о числе заражённых коронавирусом по районам Рязани

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Пресс-служба администрации Рязани сообщила свежие данные о числе заражённых коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.

На 14 часов среды, 17 июня, в Рязанской области зарегистрированы 4656 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели 2439 человек.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Здесь болеют уже 827 человек. Следом по числу заболевших идёт Октябрьский район, в котором живут 685 человек с коронавирусом. В Железнодорожном районе Рязани COVID-19 выявлен у 551 человека, в Советском – у 376 человек.