Обновлена информация о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом.

На 11 часов 17 июня в Рязани и области выявлено 4606 случаев COVID-19, ещё 50 тестов направлены на подтверждение в Роспотребнадзор.

Лидером по числу заболевших является возрастная группа от 46 до 64 лет. В этом возрасте коронавирусом болеют 1807 человек. Выросло и число заражённых детей – теперь их 444.

В возрасте от 18 до 45 лет заболели 1529 человек, от 65 до 80 лет – 672 человека. Старше 80 лет 154 заражённых коронавирусом рязанца.

Возраст условно заражённых следующий: от 18 до 45 лет – 15 человек; от 46 до 64 лет – 21; от 65 до 80 лет – 7; старше 80 лет – 5. Также положительный тест на CXOVID-19 был у двух детей в возрасте 2 и 5 лет.