Обновлена информация о возрасте заболевших коронавирусом в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заражённых коронавирусом.

В целом на 11 часов пятницы, 17 июля, в Рязани и области выявлено 5 тыс 843 случая заражения COVID-19, ещё 40 являются условно подтверждёнными.

Больше всего заражённых в возрастной группе от 46 до 64 лет. В ней коронавирус выявлен у 2 тыс 337 человек. На втором месте по количеству заболевших возрастная группа от 18 до 45 лет – 1869 человек. Старше 80 лет 218 заражённых.

Отметим, что число заболевших детей выросло – на данный момент более 521 ребёнок.