Обновлена информация о возрасте заболевших COVID-19 рязанцев

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев.

На 11 часов вторника, 14 июля, в Рязани и области выявлен 5 тыс 731 случай заражения коронавирусной инфекцией, ещё 35 являются условно подтверждёнными.

Лидером по числу заражённых остаётся возрастная группа от 46 до 64 лет. В ней выявлено 2 тыс 285 заболевших. Число заражённых детей увеличилось и на данный момент составляет 512 человек.