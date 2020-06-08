Новые данные о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о возрасте заболевших коронавирусом.

По состоянию на 11 часов понедельника, 8 июня, в Рязани и области с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 4164 человек. Число заражённых детей за сутки выросло до 422. Днём ранее их было 419.

Больше всего заражённых в возрастной группе от 46 до 64 лет – 1574 человека. В возрасте от 18 до 45 лет болеют коронавирусом 1392 рязанца, в возрасте от 65 до 80 – 567 человек. Старше 80 лет 133 заражённых.

Также есть данные о возрасте условно заражённых – людей, чьи положительные тесты направлены на проверку в Роспотребнадзор:

от 18 до 45 лет – 20 человек;

от 46 до 64 лет – 30 человек;

от 65 до 80 лет –19 человек;

старше 80 лет – 3 человека;

дети – 4 человека (2; 3; 12; 17 лет).