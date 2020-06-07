Новая информация о «заражённых» коронавирусом районах Рязани

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Администрация Рязани обновила данные о числе заражённых коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На воскресенье, 7 июня, в Рязанской области зарегистрированы 4088 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 2123 заражённых.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом выявлено в Московском районе Рязани. Там заражены 743 жителя. В Октябрьском районе города болеют COVID-19 554 человека, в Железнодорожном – 487. Меньше всего заражённых в Советском районе Рязани – 339 человек.