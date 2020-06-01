Новая информация о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев.
По состоянию на 11 часов 1 июня в Рязани и области выявлен 3581 случай заражения коронавирусной инфекцией, ещё 72 являются условно подтверждёнными.
Больше всего заболевших COVID-19 в возрасте от 46 до 64 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 1370 заражённых. На втором месте по числу выявленных случаев – возрастная группа от 18 до 45 лет. В ней болеют 1256 человек. В возрасте от 65 до 80 лет 452 заражённых, 118 заболевших старше 80 лет.
Детей среди заражённых 385 человек. У самого младшего из них коронавирус выявлен в возрасте 17 дней.
Есть люди, которые ожидают подтверждения положительного теста на коронавирус в роспотребнадзоре. Их называют условно заражёнными. Здесь статистика по возрастам следующая:
от 18 до 45 лет – 20 человек;
от 46 до 64 лет – 29 человек;
от 65 до 80 лет – 17 человек;
старше 80 лет – 1 человек;
дети – 5 человек (2,5 месяца; 5; 6; 9; 11 лет).
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