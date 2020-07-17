В четверг, 16 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам по поводу ситуации с коронавирусом. Трансляция велась в официальной группе «Рязанская область» в социальных сетях.
Глава региона напомнил жителям Рязани и области, что сейчас действует третий этап снятия ограничений из-за коронавируса. Работают магазины, кафе, действуют дежурные группы в детских садах. В то же время никто не отменял режим самоизоляции для пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, все открытые объекты должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
Любимов заявил, что некоторые люди восприняли снятие ограничений как победу над COVID-19, но это совсем не так. Опасность сохраняется и пандемия продолжается. Губернатор отметил, что допустить новой волны распространения коронавируса никак нельзя. Поэтому он попросил Роспотребнадзор и полицию провести проверки соблюдения предписаний и привлечь нарушителей к ответственности.
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