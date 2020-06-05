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Николай Любимов встретился с Захаром Прилепиным

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В пятницу, 5 июня, в Рязань приехал писатель, общественный и политический деятель, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, член Центрального штаба ОНФ Захар Прилепин. Он встретился с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Они обсудили пути развития музея-заповедника Сергея Есенина в с. Константиново и объекта культурного наследия «Есенинская Русь», туристический потенциал региона, подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, создание «Есенин-центра» в г. Рязани, эпидемиологическую обстановку в Рязанской области.

Любимов отметил, что регион вышел на первый этап по снятию ограничительных мер. Это стало возможным благодаря ответственному поведению жителей и достижению установленных для этого этапа показателей по уровню заболеваемости, охвату населения тестированием и резерву коечного фонда.

Прилепин рассказал, что бывает в разных субъектах РФ и видит, что многое зависит и от социальной обстановки.

– Люди спокойные, и психоза, который есть в некоторых городах, здесь абсолютно не наблюдается. В других регионах разительно хуже. У вас с этим всё в порядке, всё в тонусе, – подчеркнул писатель.

Говоря о «Есенинской Руси», губернатор подчеркнул, что удалось серьезно продвинуться в вопросах сохранности этого знакового объекта культурного наследия.

– Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия выявила 21 объект строительства в зонах охраны и территории достопримечательного места, – сказал губернатор. – В 4-х случаях успели остановить работы на этапе подготовки к строительству, а в 17-ти – на этапе непосредственного проведения строительных работ. Не все собственники придерживаются установленных норм и правил. Но сейчас есть реальные возможности не допускать незаконного строительства.

В ходе обсуждения поправок в Конституцию Николай Любимов отметл, что они в первую очередь касаются социальной защиты людей, услуг здравоохранения, минимальной заработной платы, семей и детей.

– И когда все будет прописано в Конституции – это станет уже четкими гарантиями для граждан, это уверенность в завтрашнем дне, – заявил глава региона.

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