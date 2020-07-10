Николай Любимов возглавил список рязанской «Единой России» на выборах в облдуму

В пятницу, 10 июля, состоялась XXXII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Партийцы утвердили список кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы.

В конференции приняли участие 96 делегатов, в том числе лидеры предварительного партийного голосования.

— Выборы в областную Думу – важное политическое событие, от которого зависит, насколько слаженно будет работать механизм принятия законов в регионе, – сказал Николай Любимов, приветствуя участников и гостей конференции. – В ходе праймериз команда партии укрепилась достойными лидерами, которые, я надеюсь, придут в Думу после выборов. Пандемия коронавируса ухудшила экономическую ситуацию в регионе, поэтому людям сейчас особенно нужны уверенность в завтрашнем дне, стабильность. Мы должны обеспечить качественный перезапуск экономики, рост производительности труда и уровня жизни.

В конференции принял участие руководитель центрального межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы Александр Авдеев. Он пожелал участникам избирательной кампании провести её успешно.

— Кампания проходит в необычных, тяжёлых условиях, — отметил Авдеев. — От того, насколько успешно она пройдёт, зависит принятие законов, нужных простым людям.

Секретарь регионального отделения, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин подчеркнул необходимость более активно взаимодействовать с избирателями, включая работу в социальных сетях.

— Мы будем открыто выступать со своей позицией, рассказывать о своей работе, и самое главное — всегда быть на обратной связи с людьми, — сказал Фомин.

Аркадий Фомин объявил лидеров общерегионального списка — это Николай Любимов, Игорь Морозов и Дмитрий Хубезов. По единому избирательному округу в список вошли 68 кандидатов.

Внутрирегиональная группа №1

1. Мухина Екатерина Борисовна

2. Мокроусов Олег Юрьевич

3. Фролова Елена Васильевна

4. Власенков Олег Александрович

Внутрирегиональная группа №2

1. Князев Антон Александрович

2. Кузнецов Виктор Иванович

3. Хомякова Татьяна Владимировна

Внутрирегиональная группа №3

1. Дрейлих Виктор Валерьевич

2. Цунаев Александр Иванович

3. Халикова Диана Викторовна

Внутрирегиональная группа №4

1. Кривцов Михаил Иванович

2. Макариков Николай Никанорович

3. Киреев Сергей Николаевич

Внутрирегиональная группа №5

1. Калашников Александр Владимирович

3. Аровин Сергей Вячеславович

4. Трепьев Сергей Владимирович

Внутрирегиональная группа №6

1. Тарасова Елена Николаевна

2. Волчков Дмитрий Игорьевич

3. Потапов Сергей Семёнович

Внутрирегиональная группа №7

1. Лукьянов Сергей Иванович

2. Степушин Олег Владимирович

3. Кузьмин Александр Михайлович

4. Паршиков Сергей Викторович

Внутрирегиональная группа №8

1. Панфилова Татьяна Николаевна

2. Абрамова Вера Валентиновна

3. Балашова Наталья Владимировна

Внутрирегиональная группа №9

1. Митрохин Николай Николаевич

2. Космынин Сергей Анатольевич

3. Сафонова Галина Николаевна

4. Белова Наталья Андреевна

Внутрирегиональная группа №10

1. Никитин Артём Александрович

2. Комягина Елена Александровна

3. Горнушкина Ирина Васильевна

4. Бирюков Виктор Анатольевич

Внутрирегиональная группа №11

1. Свид Георгий Семенович

2. Федякова Наталья Михайловна

3. Чикунов Михаил Васильевич

Внутрирегиональная группа №12

1. Трандушин Алексей Валерьевич

2. Абрамова Татьяна Викторовна

3. Семенова Оксана Сергеевна

Внутрирегиональная группа №13

1. Соболева Ольга Юрьевна

2. Анохин Дмитрий Николаевич

3. Васильев Сергей Геннадьевич

Внутрирегиональная группа №14

1. Синица Елена Вячеславовна

2. Соколов Владимир Владимирович

3. Ковалев Всеволод Андреевич

4. Вардумян Сасун Саркисович

Внутрирегиональная группа №15

1. Кирдянов Сергей Геннадьевич

2. Олимпиева Мария Александровна

3. Макеев Николай Николаевич

Внутрирегиональная группа №16

1. Донцова Ольга Анатольевна

2. Бодров Валерий Владленович

3. Черных Виталий Михайлович

Внутрирегиональная группа №17

1. Арцыбашева Ирина Игоревна

2. Стрельцов Максим Юрьевич

3. Орлихин Сергей Михайлович

Внутрирегиональная группа №18

1. Каргальцев Константин Борисович

2. Баёнов Михаил Сергеевич

4. Акимушкина Светлана Николаевна

Внутрирегиональная группа №19

1. Ставер Тарас Владимирович

2. Грачева Наталья Леонидовна

3. Тишкин Роман Валентинович

Внутрирегиональная группа №20

1. Баринова Татьяна Анатольевна

2. Перепелкина Анна Валериевна

3. Горбунов Николай Анатольевич

По одномандатным избирательным округам в список вошло двадцать депутатов. В их числе Николай Игнатов, Пётр Алабин, Владимир Сидоров, Михаил Хлопов, Сергей Гришков, Александр Глазунов, Аркадий Фомин, Владимир Рожков, Владимир Материкин, Станислав Подоль, Владислав Сафронов, Игорь Мурог, Татьяна Гусева, Александр Жукаев, Михаил Агапкин, Александр Ачалов, Андрей Глазунов, Константин Каргальцев, Александр Шевырёв, Юрий Кучаев.