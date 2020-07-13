Николай Любимов посетил рязанское предприятие по производству изделий из пластмасс

В понедельник, 13 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал на предприятии «ВЕГА-Рязань», являющемся одним из лидеров в отрасли производства изделий из пластмасс методом литья под давлением.

«ВЕГА-Рязань» работает уже более 15 лет и специализируется на производстве комплектующих для автопрома. В 2019 году была основана еще одна компания, которая под брендом «Фахманн Руссланд» производит системы водоотвода, вентиляций, распределения давления, а также крепежные элементы для плоских кровель. Предприятие имеет своё конструкторское бюро и уже вывело на рынок 5 запатентованных решений и более 150 продуктов.

По словам Николая Любимова, продукцию «ВЕГА-Рязань» уже по достоинству оценили далеко за пределами области. Компания активно сотрудничает с региональным министерством промышленности и экономического развития, Фондом развития промышленности, АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» и рязанским Центром экспорта.

– Участие в международных выставках позволило предприятию найти партнеров как в ближнем, так и дальнем зарубежье. В настоящий момент проводится сертификация для поставок в Европу. Хорошо, что руководство компании настроено расширяться. Для региона важно, когда предприятия развиваются, увеличивают производство, создают новые рабочие места. Мы в свою очередь окажем предприятию всестороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости, – подчеркнул Николай Любимов.