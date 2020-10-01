Николай Любимов поблагодарил депутатов Рязанской областной Думы шестого созыва за эффективную работу

В четверг, 1 октября, состоялось итоговое заседание Рязанской областной Думы шестого созыва. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поблагодарил всех депутатов за конструктивную и плодотворную работу.
Глава региона отметил, что проделанная совместная работа была эффективной.
В своем выступлении Николай Любимов поблагодарил депутатов за существенный вклад в развитие законодательной базы региона, продуктивную деятельность по формированию бюджета, повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области, создание условий для эффективной реализации национальных проектов, значимых для общества законов и программ, активную помощь в рамках общественного контроля.
Николай Любимов вручил депутатам награды за заслуги в законотворческой деятельности и большой личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.