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Николай Любимов поблагодарил депутатов Рязанской областной Думы шестого созыва за эффективную работу

7info

В четверг, 1 октября, состоялось итоговое заседание Рязанской областной Думы шестого созыва. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поблагодарил всех депутатов за конструктивную и плодотворную работу.

Глава региона отметил, что проделанная совместная работа была эффективной.

– Благодаря четкому и оперативному взаимодействию исполнительной и законодательной власти в самый острый период пандемии коронавируса был принят целый комплекс важнейших законопроектов. Они позволили быстро и эффективно организовать и предоставить помощь социально незащищенным категориям граждан, семьям с детьми, тем, кто остался в карантин без работы, обеспечить своевременную выплату пособий людям, стимулирующих выплат медикам и соцработникам, разработать 3 пакета важных мер поддержки малого и среднего бизнеса, – отметил губернатор.

В своем выступлении Николай Любимов поблагодарил депутатов за существенный вклад в развитие законодательной базы региона, продуктивную деятельность по формированию бюджета, повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области, создание условий для эффективной реализации национальных проектов, значимых для общества законов и программ, активную помощь в рамках общественного контроля.

– Спасибо за понимание и поддержку инициатив регионального Правительства, за командную работу. Единые решения, несмотря на разницу в политических взглядах и подходах к тем или иным проблемам, мы смогли принять единые решения. Это свидетельствуют о том, что нам одинаково важны интересы Рязанской области и благополучие ее жителей, – подчеркнул губернатор. – Областное Правительство работало, постоянно работает и будет работать в тесном взаимодействии с региональной Думой.

Николай Любимов вручил депутатам награды за заслуги в законотворческой деятельности и большой личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

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