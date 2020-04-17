Николай Любимов: Пал травы – это бич для региона

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17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечает на вопросы рязанцев.

На вопрос о пожароопасной ситуации в регионе Николай Любимов ответил:

– Пал травы – это бич для региона. С начала года 2000 возгораний нашими пожарными ликвидировано. Уничтожено около 20 строений. Поэтому человеческий фактор очень важен в вопросе борьбы с пожарами. Прошу воздержаться граждан от этого занятия, а людей, которые увидят эти действия, прошу незамедлительно сообщать в МЧС. Относитесь к природе и друг другу бережно.