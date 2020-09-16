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Николай Любимов отметил важность и незаменимость Сасовских заводов

Иван Федоров
Фото пресс-службы правительства

В среду, 16 сентября, губернатор Рязанской области посетил станкостроительные заводы в городе Сасово. Николай Любимов побывал на производствах ОАО «Саста» и АО «СТП-ЗСУ», сообщает пресс-служба регионального правительства. 

На предприятиях глава региона осмотрел новое оборудование и модели станков, которые приобрели в рамках инвестиционных соглашений с Рязанской областью. На встрече также присутствовала зампредседателя областного правительства Светлана Горячкина, министр промышленности Андрей Варфоломеев, гендиректор АО «Балтийская Промышленная Компания» Диана Каледина и руководители предприятий. 

Участники совещания обсудили текущую ситуацию на производствах, дальнейшие планы по развитию заводов, меры господдержки, реализацию инвестиций, подготовку кадров для предприятий, изменения в законодательстве, касающиеся промышленности. 

— Во-первых, это рабочие места для жителей Сасовского района, сейчас здесь трудятся 600 человек. Во-вторых, Сасовские заводы являются ключевыми в станкоинструментальном кластере региона, сейчас в него входят уже 20 предприятий. Используя кластерный подход в развитии промышленности, мы создаем предприятиям платформу для инвестиционного развития, обеспечиваем более широкие возможности в использовании государственных мер поддержки, как региональных, так и федеральных, – сказал Николай Любимов. 

Глава региона также поблагодарил АО «БПК» за активное участие в развитии станкостроения в регионе, реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Эффективно работать сасовским заводам, по мнению Николая Любимова, позволяют инвестиции, которые вкладывают в модернизацию предприятий, их техническое перевооружение и в укрепление инфраструктуры. 

— Это помогает производить качественную, высокотехнологичную продукцию, востребованную не только в России, но и за рубежом. Сегодня Сасовский станкостроительный завод находится на 2 месте в стране по выпуску станков и ведет целенаправленную работу по увеличению объемов экспортных поставок. Это одна из главных задач, которую поставил наш Президент в рамках нацпроектов, – добавил губернатор Рязанской области.

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