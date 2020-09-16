Николай Любимов отметил важность и незаменимость Сасовских заводов

В среду, 16 сентября, губернатор Рязанской области посетил станкостроительные заводы в городе Сасово. Николай Любимов побывал на производствах ОАО «Саста» и АО «СТП-ЗСУ», сообщает пресс-служба регионального правительства.
На предприятиях глава региона осмотрел новое оборудование и модели станков, которые приобрели в рамках инвестиционных соглашений с Рязанской областью. На встрече также присутствовала зампредседателя областного правительства Светлана Горячкина, министр промышленности Андрей Варфоломеев, гендиректор АО «Балтийская Промышленная Компания» Диана Каледина и руководители предприятий.
Участники совещания обсудили текущую ситуацию на производствах, дальнейшие планы по развитию заводов, меры господдержки, реализацию инвестиций, подготовку кадров для предприятий, изменения в законодательстве, касающиеся промышленности.
Глава региона также поблагодарил АО «БПК» за активное участие в развитии станкостроения в регионе, реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Эффективно работать сасовским заводам, по мнению Николая Любимова, позволяют инвестиции, которые вкладывают в модернизацию предприятий, их техническое перевооружение и в укрепление инфраструктуры.