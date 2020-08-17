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Николай Любимов и полпред президента обсудили ситуацию с коронавирусом в Рязанской области

7info7

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым ситуацию с коронавирусом. Их встреча состоялась в понедельник, 17 августа.

На встрече были затронуты вопросы сольно-экономического развития Рязанской области. Особое внимание было уделено мерам, направленным на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и поддержке рязанцев в период пандемии.

По словам главы региона, ситуация с COVID-19 в регионе находится под контролем. Роста заболеваемости коронавирусом среди жителей Рязанской области не отмечается. Сейчас область находится на третьем этапе снятия ограничений. Необходимые требования безопасности были соблюдены в период голосования по вопросу одобрения изменений, вносимых в Конституцию Российской Федерации.

Пандемия внесла существенные изменения в развитие региональной экономики.

По прогнозам, 4,5 млрд. рублей недополучаем доходов по этому году, – сообщил Щёголеву Любимов. – Тем не менее, мы постарались, чтобы пандемия не отразилась катастрофическим образом на состоянии экономики в целом.

По словам губернатора, в регионе будут решаться задачи по возвращению экономики в нормальное состояние и обеспечению ее стабильного развития. В этом году планируем выйти на первую экономическую площадку – индустриальный парк «Рязанский» и привлекать туда инвесторов.

– Это крупный технопарк в 500 га со всей необходимой инженерной инфраструктурой, – сказал Губернатор. – Кроме того, продолжается работа по развитию существующих предприятий. В частности, в регионе уже создано 5 промышленных кластеров, благодаря которым предприятия, в том числе, получают возможность выхода на экспорт. Именно такие задачи ставит Президент РФ и мы очень четко на это нацелены».

Игорь Щёголев отметил, что сегодня очень важно эффективно продолжать реализацию санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также проводить работу по восстановлению объемов оказания плановой помощи.

–  Еще очень важный рубеж – новый учебный год. Необходимо сделать всё, чтобы родители и дети чувствовали себя защищенными, а учебный процесс мог нормально начаться и продолжаться, – добавил он.

В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки и проведения Единого дня голосования в регионе, в том числе речь шла об обеспечении необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников процесса.

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