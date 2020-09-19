Николай Любимов делится фотографиями из отпуска

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отправился в отпуск. Вместе с семьёй глава региона решил посетить Санкт-Петербург и другие города России.

Любимов обещал делиться с рязанцами фотографиями и впечатлениями. Первые снимки из Северной столицы уже появились на странице губернатора ВКонтакте.

– Санкт-Петербург встретил нас на редкость солнечно. Первым делом поднялись на Исаакиевский собор. Вид с высоты завораживает!

Как можно сделать вывод по постам в соцсетях, семья Любимовых посетила Исаакиевский и Казанский соборы.

Пользователи соцсетей разделились на тех, кто желает главе региона хорошего отдыха, и тех, кто призывает обратить внимание на проблемы Рязанской области.