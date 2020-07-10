Названа дата окончания ремонта под путепроводом на Московском шоссе

Ремонтные работы под путепроводом на Московском шоссе, если позволит погода, завершатся в ночь с 12 на 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На сайте мэрии сообщается, что ранее в этом месте была выявлена протечка трубы водопровода. Сначала сотрудники Водоканала устранили течь, затем засыпали котлован щебнем и песком.

Работы велись в ночное время, так как на этом участке довольно плотное движение. Также добавляло проблем и то, что под путепроводом много различных коммуникаций, а толщина асфальта превышает 50 сантиметров.

В администрации Рязани сообщили, что в ночь на понедельник планируется завершить благоустройство на месте ремонтных работ.