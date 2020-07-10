Пятница, 10 июля, 2020
14.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Названа дата окончания ремонта под путепроводом на Московском шоссе

7info

Ремонтные работы под путепроводом на Московском шоссе, если позволит погода, завершатся в ночь с 12 на 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На сайте мэрии сообщается, что ранее в этом месте была выявлена протечка трубы водопровода. Сначала сотрудники Водоканала устранили течь, затем засыпали котлован щебнем и песком. 

Работы велись в ночное время, так как на этом участке довольно плотное движение. Также добавляло проблем и то, что под путепроводом много различных коммуникаций, а толщина асфальта превышает 50 сантиметров.

В администрации Рязани сообщили, что в ночь на понедельник планируется завершить благоустройство на месте ремонтных работ.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяСемейная пара в Магадане целый год насиловала малолетних близнецов
Следующая статьяВ массовом ДТП в Путятинском районе погиб подросток

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В массовом ДТП в Путятинском районе погиб подросток

Новости Рязани
В результате массового ДТП на 306-м километре трассы М-5 «Урал» в Путятинском районе погиб 13-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России...
Узнать больше

Названа дата окончания ремонта под путепроводом на Московском шоссе

Новости Рязани
Ремонтные работы под путепроводом на Московском шоссе, если позволит погода, завершатся в ночь с 12 на 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

В Рязани умерла ещё одна пациентка с коронавирусом

Новости Рязани
В пятницу, 10 июля, в одной из больниц Рязани умерла пациентка с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанские больницы получили новые автомобили скорой медицинской помощи

Новости Рязани
10 июля в Рязани прошла церемония передачи ключей от новых автомобилей «скорой» медучреждениям региона. Новые реанимобили получили служба скорой медпомощи ОКБ, рязанская...
Узнать больше

В Рязани заработали торговые центры

Новости Рязани
Крупнейшие торговые центры Рязани объявили о своём открытии 10 июля. В этот день Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений, которые...
Узнать больше

Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений

Новости Рязани
10 июля Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Это сделано по согласованию с Роспотребнадзором и в соответствии с федеральными нормами.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+