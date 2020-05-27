На здании администрации Рязани появится информационная доска, посвящённая Пастернаку

27 мая на заседании комитета по бюджету Рязанской городской Думы депутаты поддержали инициативу установить на здании администрации Рязани (ул. Радищева, 28) информационную доску, посвящённую поэту Борису Пастернаку.
Доска будет установлена за счёт собственных средств инициативной группы граждан. Текст информационной доски: «Здесь, в Рязанском доме искусств, летом 1920 г. читал свои стихи Борис Леонидович Пастернак, лауреат Нобелевской премии 1958 г.».
Окончательное решение об установке доски будет принято на заседании Рязанской городской Думы.
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