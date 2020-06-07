На Касимовском шоссе в Рязани столкнулись Datsun и Toyota

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Утром в воскресенье, 7 июня, на Касимовском шоссе в Рязани произошло ДТП. Информация об этом появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

На подъезде к Кальному Datsun и Toyota. В опубликованном видео можно заметить, что рядом с такси находится скорая помощь, на месте также сотрудники Госавтоинспекции.

Пользовательница соцсети написала, что запись была сделана в 8 часов утра 7 июня.

Видео: Наталья Стрельчик