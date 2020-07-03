На дополнительные выборы в Рязанскую гордуму потратят почти 2,5 млн рублей

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На дополнительные выборы в Рязанскую городскую Думу будет потрачено почти 2,5 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщили на заседании Рязанской городской избирательной комиссии 3 июля.

Выборы пройдут по одномандатному округу №14 в единый день голосования 13 сентября. Избранный депутат займёт место единоросса Дмитрия Фомина, который в прошлом году сложил полномочия.

Округ включает частный сектор микрорайона Канищево и части улиц Интернациональной, Станкозаводской, Бирюзова.