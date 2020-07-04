Момент серьёзного ДТП с грузовиком под Рязанью попал на видео

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В интернете появилось видео, на котором запечатлён момент серьёзного ДТП под Рязанью.

Напомним, авария на автодороге Рязань – Солотча у поворота на Поляны случилась днём в субботу, 4 июля. Столкнулись грузовик с полуприцепом и ВАЗ-2112. На видео можно заметить, что грузовой автомобиль выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадал человек, находившийся в салоне легковушки.

Видео: Саша Вожегов