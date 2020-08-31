Минобр опубликовал рекомендации, по которым будут работать рязанские школы

Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области опубликовало рекомендации по организации работы образовательных учреждений в период пандемии коронавируса.

Рекомендации направлены на недопущение распространения COVID-19 в регионе.

1. До начала работы общеобразовательной организации провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Провести очистку систем вентиляции, кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад).

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2. Назначить приказом руководителя образовательной организации сотрудника, ответственного за обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических требований, мероприятий и настоящих рекомендаций в образовательной организации, из числа заместителей руководителя образовательной организации.

3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в холле при входе в, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечение постоянного наличия средств для мытья рук, антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для приема пищи.

4. В помещениях общеобразовательной организации ежедневно осуществлять влажную уборку, еженедельно — генеральную уборку и дезинфекционные мероприятия.

5. Обеспечить проведение обработки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов — не реже 1 раза в 4 часа и по окончании учебного процесса. Использовать дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет, в котором обучение проводится по всем предметам. Исключение могут составлять занятия, требующие использования специального оборудования.

7. Обеспечить обеззараживание воздуха с использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей.

8. Проводить проветривание учебных помещений во время перемен.

9. Организовать допуск обучающихся и работников в здание общеобразовательной организации на основании проводимой ежедневно термометрии бесконтактным способом и записью в журнал термометрии информации об обучающихся и работниках с температурой равной или выше 37,1 градус.

10. В случае выявления у школьника повышенной температуры его необходимо изолировать в медицинском кабинете до приезда родителей. Классному руководителю или дежурному администратору необходимо незамедлительно сообщить родителям школьника о выявленном факте, а также о том, что необходимо обратиться в медицинскую организацию для установки диагноза. На следующий день школьник может быть допущен в образовательную организацию только при наличии медицинской справки об отсутствии показаний для посещения школы.

11. Обеспечить реализацию права родителей (законных представителей) на перевод обучающихся на период действия в Рязанской области режима повышенной готовности на обучение в форме семейного образования.

12. Не допускать к занятиям лиц с признаками острых респираторных заболеваний. Допуск обучающихся к занятиям в образовательной организации после перенесенного заболевания осуществлять при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка и справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.

13. Обеспечить разделение потоков и минимизацию контактов обучающихся во время их прибытия (убытия) в образовательную организацию (в том числе на территории, прилегающей к зданию образовательной организации) и в период нахождения в образовательной организации (посещения раздевальных помещений, помещений для приема пищи, нахождения в рекреациях) путем:

13.1. организации образовательного процесса по специально разработанному временному расписанию (графику) уроков с разведением времени прибытия (убытия) обучающихся из разных классов, начала (окончания) занятий и перемен;

13.2. разработки маршрутов входа (выхода) в здание образовательной организации, передвижения внутри образовательной организации для каждого класса (проход в раздевальные помещения, закрепленные учебные кабинеты, помещения для приема пищи, иные помещения и обратно), исключающих пересечение обучающихся из разных классов, а также размещения соответствующих навигационных материалов;

13.3. размещения в рекреациях либо иных помещениях образовательной организации дополнительных гардеробов, соответствующих установленным санитарно-эпидемиологических требованиям, в случае отсутствия в существующих гардеробах системы вентиляции и возможности организации проветривания;

13.4. вариативной рассадки обучающихся в учебных кабинетах при необходимости с учетом достижения максимально возможного расстояния между учебными столами;

13.5. вариативного установления времени начала 1 урока в классах, но не ранее 8.00;

13.6. проведения на свежем воздухе (открытом пространстве) при условии хороших метеоусловий не менее 1 урока в неделю по предмету «Физическая культура» и увеличения времени нахождения обучающихся на свежем воздухе (открытом пространстве) с учетом тематики уроков и внеурочных занятий в рамках федеральных государственных образовательных стандартов;

13.7. проведения сдвоенных уроков для обучающихся основного общего и среднего общего образования с учетом установленных санитарно-эпидемиологических требований к объему недельной образовательной нагрузки обучающихся.

14. Обучающимся и сотрудникам образовательной организации при входе в образовательную организацию, учебные кабинеты, помещения для приема пищи, санитарные узлы в обязательном порядке осуществлять обработку рук с применением кожных антисептиков либо антибактериального мыла (в помещениях с водоснабжением).

15. Обеспечить проведение по эпидпоказаниям лабораторных обследований на новою коронавирусную инфекцию педагогических работников образовательных организаций.

16. Организовать проведение среди учащихся работы по гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с вовлечением учащихся в изготовление средств наглядной агитации и др.

Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди студентов и педагогов, направленной на формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

17. Организовать работу библиотек в общеобразовательных организациях согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора MP 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках».

18. При организации питания обучающихся:

18.1. организовать посещение помещения для приема пищи по специально разработанному временному расписанию (графику) с разведением времени прибытия (убытия) обучающихся из разных классов (с учетом санитарно-эпидемиологических требований к времени начала и продолжительности большой перемены), исключить посещение помещения для приема пищи вне установленного расписания (графика);

18.2. закрепить в помещении для приема пищи за каждым классом обеденные столы;

18.3. осуществить вариативную рассадку за обеденными столами обучающихся из одного класса с учетом достижения максимально возможного расстояния между закрепленными за классом обеденными столами;

18.4. организовать мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществлять ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание обучающихся и питьевой режим организовать с использованием одноразовой посуды;

18.5. осуществлять обработку обеденных столов перед каждым приемом пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

19. Обеспечить наличие в образовательной организации резерва дезинфицирующих средств (в том числе с вирулицидной активностью), средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи рук.

20. При организованном подвозе группы обучающихся обеспечить:

— предрейсовую и послерейсовую уборку салона транспортного средства (проветривание и влажная уборка, дезинфекция контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму);

— использование лицами, сопровождающими обучающихся, и обучающимися средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и кожи рук (перчатки или средства для обработки рук (кожные антисептики)).

21. Не допускать:

— проведение массовых мероприятий с участием различных классов обучающихся, с привлечением родителей (законных представителей) обучающихся, а также лиц из иных организаций за исключением торжественных мероприятий, посвященных Дню Знаний (01.09.2020 г);

— проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке более чем для одного класса одновременно;

— посещение образовательной организации родителями (законными представителями) обучающихся, а также лицами, не связанными с деятельностью образовательной организации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16 рекомендаций

21.1. Формат проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Знаний (01.09.2020), определяет каждая школа. При этом максимальная численность участников может быть не более 50 человек, должно быть обеспечено выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований.

22. Организовать в образовательной организации работу телефонной «горячей линии» для обеспечения взаимодействия образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся, сторонними организациями.

Организовать проведение родительских собраний в дистанционном формате.

23. В случае необходимости организовать посещение родителями (законными представителями) обучающихся образовательной организации по предварительной записи.

Допускать родителей на территорию и в здание образовательной организации при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и кожи рук (перчатки или средства для обработки рук (кожные антисептики)), а также с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.

24. Обеспечить минимизацию контактов сотрудников образовательной организации, организовав проведение заседаний коллегиальных органов управления образовательной организации, совещаний педагогических работников, иных организационных мероприятий в дистанционном формате.

25. В случае выявления в течение учебного (рабочего) дня лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) исключить их контакты с иными лицами, присутствующими в образовательной организации.

26. В случае выявления факта заражения новой коронавирусной инфекцией в образовательной организации незамедлительно определить круг лиц, контактировавших с заболевшим, обеспечить их отстранение от работы (занятий) на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей об изоляции, провести дезинфекцию всех помещений образовательной организации с применением дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью.

27. Ознакомить с настоящими рекомендациями сотрудников образовательной организации, обучающихся и их родителей (законных представителей) до начала учебного года, а также организовать среди указанных лиц разъяснительную работу по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).