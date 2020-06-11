Министр здравоохранения Рязанской области призвал носить маски из-за «хрупкой» ситуации с коронавирусом

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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий в интервью каналу ТКР призвал жителей региона продолжать носить защитные маски в людных местах из-за «хрупкой» ситуации с распространением коронавируса. Он отметил, что врачам, которые работают на пределе сил, обидно видеть людей без масок.

Прилуцкий рассказал, что 407 человек с COVID-19 находятся в стационарах, в тяжелом состоянии — 37 , на аппаратах искусственной вентиляции легких — 11 пациентов.

Министр сообщил, что в медучреждениях районов области развёрнуты койки для тех, кто болеет коронавирусом в лёгкой форме. Это необходимо, что не перегружать больницы областного центра.

— Смертность удается сдерживать, ситуация близка к стабильной, но достаточно хрупкая, — охарактеризовал ситуацию с пандемией коронавируса Прилуцкий. Он отметил, что коронавирусная инфекция указывается как основная причина смерти только в случае соответствия определённому ряду критериев.