Международный «Авиадартс» в этом году вновь пройдёт под Рязанью

Международный этап конкурса «Авиадартс» в этом году снова пройдёт под Рязанью. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Ранее появилась информация о том, что из-за коронавируса состязания военных лётчиков перенесут в Китай. Теперь же сообщается, что «Авиадартс-2020» пройдёт в Рязанской области с с 23 августа по 5 сентября.

Мишенное поле военные специалисты уже начали готовить на полигоне Дубровичи под Рязанью. Оно будет отличаться от того, что использовалось на российском этапе конкурса.

– Для международного этапа будут новые мишени, новая расстановка. При этом непосредственно перед началом соревнований пройдет жеребьевка, каждый экипаж получит свою персональную мишень, так что все будут в равных условиях, – рассказал главный судья конкурса полковник Пётр Серебряков.

Всего для участников состязаний подготовят 12 типов целей – на полигоне установят тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени.

Напомним, что российский этап конкурса «Авиадартс-2020» в этом году также проходил в Рязанской области. Он завершился в июле.