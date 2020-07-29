Международный «Авиадартс» в этом году вновь пройдёт под Рязанью

Международный этап конкурса «Авиадартс» в этом году снова пройдёт под Рязанью. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
Ранее появилась информация о том, что из-за коронавируса состязания военных лётчиков перенесут в Китай. Теперь же сообщается, что «Авиадартс-2020» пройдёт в Рязанской области с с 23 августа по 5 сентября.
Мишенное поле военные специалисты уже начали готовить на полигоне Дубровичи под Рязанью. Оно будет отличаться от того, что использовалось на российском этапе конкурса.
Всего для участников состязаний подготовят 12 типов целей – на полигоне установят тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени.
Напомним, что российский этап конкурса «Авиадартс-2020» в этом году также проходил в Рязанской области. Он завершился в июле.
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