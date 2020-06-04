Мэрия сообщила новые данные о заражений коронавирусом по районам Рязани

-

Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о заражении коронавирусом по районам города.

На сайте мэрии сообщается, что на 4 июня в регионе зарегистрированы 3872 человека с подтвержденным и условно подтверждённым COVID-19. Больше половины из них – 2031 человек – живут в областном центре.

Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Здесь коронавирус выявлен у 717 человек. COVID-19 заражены 523 жителя Октябрьского района, в Железнодорожном зарегистрировано 462 случая. Меньше всего заболевших в Советском районе города – 329 человек.