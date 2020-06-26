Мэрия сообщила новые данные о числе заболевших COVID-19 по районам Рязани

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Обновлена информация о числе заболевших коронавирусом по районам Рязани. Данные размещены на официальном сайте мэрии.

На 11 часов четверга 25 июня в Рязанской области зарегистрированы 5027 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани, по данным пресс-службы администрации города, проживают 2647 заражённых.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, где коронавирус выявлен уже у 890 человек. На втором месте по числу заболевших Октябрьский район – 756. Далее идут Железнодорожный (604) и Советский район Рязани (397).