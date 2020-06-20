Мэрия обновила данные о заражённых COVID-19 по районам города

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По данным оперативной группы правительства Рязанской области, по состоянию на 14.00 20 июня в регионе зарегистрированы 4808 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. 2501 из них проживает в Рязани. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

На сегодняшний день на территории Железнодорожного района количество человек с положительным и условно-положительным диагнозом – 576. В Московском районе – 838 случаев. В Октябрьском районе города – 704 человека заболели, в Советском – 383 случая заражения.