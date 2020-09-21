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Новости РязаниОбщество

Мэрия обновила данные о заболеваемости коронавирусом в Рязани

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые сведения о числе заболевших коронавирусом в районах города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов 20 сентября в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 816 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели 4 тыс 59 жителей.

Самый «заражённый» район города – Московский. Там зарегистрировано 1307 случаев заболевания.

В Октябрьском районе Рязани заразились 1143 человека, в Железнодорожном – 983.

Меньше всего заболевших в Советском районе города – 626 человек. 

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