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Медсестра из Тулы, ставшая известной в интернете как «медсестра в купальнике», подписала контракт с брендом одежды Zasport. Об этом Надежда Жукова сообщила у себя в инстаграме.

Напомним, Надежда Жукова – выпускница Рязанского медуниверситета. Она работала с коронавирусными больными. Известность к Надежде пришла после того, как в интернете появились её фотографии в купальнике под прозрачным халатом.

Жукова написала, что никогда не стремилась к известности, так как у неё другие ориентиры в жизни.

– Я хочу, чтобы к медикам относились с уважением, чтобы ценили наш труд, не только в сложившейся ситуации, – написала девушка.

Надежда сообщила, что будет работать с известным брендом спортивной одежды, который сотрудничает с олимпийским чемпионами.