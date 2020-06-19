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Медсестра в купальнике подписала контракт с брендом одежды

7info
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Медсестра из Тулы, ставшая известной в интернете как «медсестра в купальнике», подписала контракт с брендом одежды Zasport. Об этом Надежда Жукова сообщила у себя в инстаграме.

Напомним, Надежда Жукова – выпускница Рязанского медуниверситета. Она работала с коронавирусными больными. Известность к Надежде пришла после того, как в интернете появились её фотографии в купальнике под прозрачным халатом. 

Жукова написала, что никогда не стремилась к известности, так как у неё другие ориентиры в жизни. 

– Я хочу, чтобы к медикам относились с уважением, чтобы ценили наш труд, не только в сложившейся ситуации, – написала девушка.

Надежда сообщила, что будет работать с известным брендом спортивной одежды, который сотрудничает с олимпийским чемпионами. 

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Медики заслуживают уважения и поддержки💉 Все знают историю, которая со мной произошла, но я никогда не стремилась к тому, чтобы стать известной, у меня другие ориентиры в жизни. Я хочу, чтобы к медикам относились с уважением, чтобы ценили наш труд, не только в сложившейся ситуации. Для меня большая честь – работать с брендом @zasport, который сотрудничает с чемпионами мира, с олимпийскими чемпионами, и который обращает большое внимание на социальное направление. Я хочу быть полезной в этом и, надеюсь, у меня получится🙏

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Специально для сайта zasport.com Надежда дала свое первое интервью и рассказала о себе, ситуациях на работе и том, что ей помогает справляться с трудностями: «Из-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Многие больные узнают меня по фразе “на здоровье”, которую я обычно произношу вместо “спасибо” и “до свидания”. И еще говорят, что у меня легкая рука – уколы, капельницы ставлю практически безболезненно. Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу».

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