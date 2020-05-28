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Медиаволонтёр Николай Трубин рассказал о проекте «Школьная юморина»

7info7
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Корреспондент РИА «7 новостей» Екатерина Приведенцева пообщалась с медиаволонтёром и автором регионального детско-юношеского фестиваля «Школьная юморина» Николаем Трубиным. Николай рассказал о новом проекте, поделился своим отношением к юмору и его различным проявлениям, а также раскрыл секреты праздника творчества и находчивости, который совсем скоро ждёт рязанских старшеклассников.

Справка: Региональный детско-юношеский фестиваль «Школьная юморина» направлен на активное вовлечение школьников в культурно-творческую деятельность, выявление и поддержку творческих инициатив учащихся средних образовательных школ Рязанской области, развитие движения КВН в регионе.
Фестиваль предполагается провести по следующим ключевым направлениям (номинациям): конкурс эстрадных миниатюр; конкурс видеороликов; конкурс «стендап-комедия»; конкурс вокальных номеров; конкурс танцевальных номеров. Проект предполагается реализовать в три этапа. I этап – информирование учащихся средних образовательных школ Рязанской области о возможности принять участие в фестивале, приём заявок от школьников, формирование профессионального жюри; II этап – проведение фестиваля, включающего образовательную программу (творческие встречи с представителями Международного союза КВН, профессиональными ведущими, актёрами, музыкантами) и конкурсную программу (выступление школьников на сцене перед профессиональным жюри); III этап – публикация видеозаписей лучших номеров, представленных школьниками в рамках фестиваля, в специальном разделе Рязанского информационного агентства «7 новостей»; выступление победителей и призёров Фестиваля в рамках Кубка Губернатора Рязанской области по КВН.

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