Машина Росгвардии, попавшая в ДТП в Рязани, находилась на маршруте патрулирования

Машина Росгвардии, которая в пятницу, 24 апреля, попала в ДТП на улице Островского в Рязани, находилась на маршруте патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Служебный автомобиль «Рено Логан» вневедомственной охраны столкнулся с автомобилем «Хёндай». Пострадали оба водителя. Помощь пострадавшим была оказана на месте ДТП, госпитализация не потребовалось.
Напомним, ранее было опубликовано видео с места аварии.
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