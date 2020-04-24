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Машина Росгвардии, попавшая в ДТП в Рязани, находилась на маршруте патрулирования

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Машина Росгвардии, которая в пятницу, 24 апреля, попала в ДТП на улице Островского в Рязани, находилась на маршруте патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. 

Служебный автомобиль «Рено Логан» вневедомственной охраны столкнулся с автомобилем «Хёндай». Пострадали оба водителя. Помощь пострадавшим была оказана на месте ДТП, госпитализация не потребовалось.

Напомним, ранее было опубликовано видео с места аварии. 

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