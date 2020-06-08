Коронавирусом заразились ещё 75 рязанцев

-

За сутки в Рязанской области выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 4088 жителей Рязани и области. Ещё 76 человек считаются условно заражёнными – их положительные тесты отправлены на проверку в Роспотребнадзор. Вместе с ними под контролем медиков в Рязанской области находятся 4164 человека.

В сообщении оперативной группы отмечается, что все мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавируса, в Рязанской области проводятся в полном объёме.