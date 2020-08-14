Коронавирус в Рязанской области выявлен у 563 детей

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.00 14 августа в регионе выявлено 6684 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 31 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2682 человека.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет — 2119 человек;

от 46 до 64 лет — 2682 человека;

от 65 до 80 лет — 1062 человека;

старше 80 лет — 258 человек;

дети — 563 человека (восемнадцать до 1 года; сорок пять по 1; двадцать восемь по 2; тридцать три по 3; тридцать один по 4 года; двадцать шесть по 5; тридцать три по 6; тридцать по 7; тридцать пять по 8; двадцать восемь по 9; двадцать шесть по 10; тридцать девять по 11; тридцать пять по 12; двадцать шесть по 13; двадцать девять по 14; тридцать семь по 15; тридцать три по 16; тридцать по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет — 15 человек;

от 46 до 64 лет — 11 человек;

от 65 до 80 лет — 3 человека;

старше 80 лет — 2 человека.