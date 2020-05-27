Коронавирус подтвердился у 17-дневного рязанца

В Рязани подтвердился коронавирус у 17-дневного младенца. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
В целом по состоянию на 11 часов 27 мая в регионе выявлено 3206 случаев заражения COVID-19, ещё 77 являются условно подтверждёнными. Число заражённых детей (от 0 до 18 лет) выросло до 341.
По остальным возрастным группам заболеваемость коронавирусом распределилась так:
от 18 до 45 лет – 1130 человек;
от 46 до 64 лет – 1229 человек;
от 65 до 80 лет – 403 человека.
Отметим также, что 103 пациента рязанских больниц с COVID-19 старше 80 лет.
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