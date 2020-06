Компания, где работал погибший в ДТП с Ефремовым рязанец, окажет помощь его семье

View this post on Instagram

Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня утром в больнице после ночного ДТП. Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи. ⠀ Сергею было 57 лет. Он проработал с нами более 2-х лет, его знали и любили многие наши покупатели. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек. ⠀ Наши водители — наша главная ценность. Это лицо и душа нашей компании, это те, кому мы доверяем самое важное — представлять нас перед нашими покупателями. И Сергей был достойнейшим из наших сотрудников. Это огромная потеря для нас. ⠀ Спасибо всем, кто не остался равнодушным к этой трагедии, всем кто писал нам, выражал соболезнования и предлагал помощь. Мы очень ценим вашу поддержку и внимание. Мы окажем родным Сергея всю необходимую помощь. ⠀ Друзья, пожалуйста, будьте ответственны, берегите себя и окружающих! Страшно и горько думать о том, что всего этого легко можно было избежать. ⠀ Вечная память Сергею.