Компания, где работал погибший в ДТП с Ефремовым рязанец, окажет помощь его семье

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Компания «Деликатеска», в которой работал рязанец Сергей Захаров, окажет всю необходимую помощь его семье.

Напомним, вчера вечером в Москве в машину, за рулём которой находился Захаров, врезался автомобиль под управлением нетрезвого артиста Михаила Ефроемова. Рязанца доставили в больницу, где он через некоторое время скончался от полученных травм.

В компании сообщили, что Захарову было 57 лет. У них он работал более 2 лет.

– Его знали и любили многие наши покупатели. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек, – говорится в сообщении.