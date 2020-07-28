Как летом сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт

О том, как избежать проблем и сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт, рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Рязанской больницы №4 Ирина Ворначева.
По словам врача, заражение происходит из-за грязных рук или употребления в пищу продуктов, которые прежде побывали в руках больного человека или носителя инфекции. Опасны также неправильно хранившиеся пищевые продукты – жара способствуют массовому размножению в них возбудителей болезни.
Симптомы гастроэнтерита могут быть разными: от легкого недомогания до общего тяжелого состояния с рвотой, диареей, высокой температурой, болью в животе. Особенно опасны инфекционные болезни органов желудочно-кишечного тракта для детей и пожилых людей. Их состояние может резко ухудшиться из-за обезвоживания, затем нарушается сердечно-сосудистая деятельность.
Если заболевание протекает в тяжелой форме, то следует немедля обратиться к специалисту. Врач назначит медикаментозное лечение, специальные солевые растворы.
Другой проблемой желудочно-кишечного тракта, связанной с периодом отпусков, переменой места жительства и привычных условий, являются запоры. Если расстройство легкое, то можно добавить в рацион продукты, содержащие много клетчатки или обладающие слабительным эффектом: ржаной хлеб, чернослив, изюм, киви. Очень важно также обильное питье в объеме около 2 литров в день. Утром натощак рекомендуется выпить стакан теплой воды и съесть два киви или 2−3 штуки чернослива.
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