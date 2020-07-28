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Как летом сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт

7info
Изображение silviarita с сайта Pixabay

О том, как избежать проблем и сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт, рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Рязанской больницы №4 Ирина Ворначева.

– Летом специалистам часто приходиться сталкиваться с гастроэнтеритом. Это воспаление желудка и кишечника из-за пищи, зараженной бактериями, вирусами или бактериальными токсинами. Наиболее опасными возбудителями заболевания являются сальмонелла, бактерия Коли, стафилококк и кишечные вирусы, – говорит Ирина Ворначева. 

По словам врача, заражение происходит из-за грязных рук или употребления в пищу продуктов, которые прежде побывали в руках больного человека или носителя инфекции. Опасны также неправильно хранившиеся пищевые продукты – жара способствуют массовому размножению в них возбудителей болезни.

Симптомы гастроэнтерита могут быть разными: от легкого недомогания до общего тяжелого состояния с рвотой, диареей, высокой температурой, болью в животе. Особенно опасны инфекционные болезни органов желудочно-кишечного тракта  для детей и пожилых людей. Их состояние может резко ухудшиться из-за обезвоживания, затем нарушается сердечно-сосудистая деятельность.

– Первое, что нужно сделать при развитии гастроэнтерита — перейти на диетическое питание. Его основой должна стать обволакиваюшая пища –  овсяная каша, кисели. А вот питье должно быть обильным, чтобы избежать обезвоживания. Принимать жидкость нужно небольшими глотками, практически постоянно. Это может быть крепкий чай, слабый раствор лимонного сока, отвар коры дуба, ромашки, риса. Необходимо выпивать не менее 2−3 литров жидкости в день», – напоминает Ирина Ворначева. При легкой форме заболевания этого будет достаточно, чтобы организм справился с инфекцией, – отмечает специалист.

Если заболевание протекает в тяжелой форме, то следует немедля обратиться к специалисту. Врач назначит медикаментозное лечение, специальные солевые растворы.

– Когда состояние начнет улучшаться, можно принимать легкоусвояемую нежирную пищу: белые сухарики, отварной рис и мясо курицы, тертые яблоки. Продолжать диету нужно 2−3 дня после улучшения, – рекомендует Ирина Ворначева. – Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и принимать препараты, останавливающие диарею, без назначения врача. Понос выполняет защитную функцию, удаляя причину инфекции. Если же неправильно использовать антибиотики, то в последующем может развиться дисбактериоз.

Другой проблемой желудочно-кишечного тракта, связанной с периодом отпусков, переменой места жительства и привычных условий, являются запоры. Если расстройство легкое, то можно добавить в рацион продукты, содержащие много клетчатки или обладающие слабительным эффектом: ржаной хлеб, чернослив, изюм, киви. Очень важно также обильное питье в объеме около 2 литров в день. Утром натощак рекомендуется выпить стакан теплой воды и съесть два киви или 2−3 штуки чернослива.

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