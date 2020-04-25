Итоги IV Ильинских чтений подведут в формате онлайн-трансляции

В Рязанской области в четвёртый раз проходят Ильинские чтения. В субботу, 25 апреля, состоится подведение итогов.
Из-за режима самоизоляции итоги будут подводить в режиме онлайн-трансляции. В 12.30 оргкомитет объявит имена авторов лучших видеозаписей. Призы, подарки и памятные грамоты будут доставлены по почте или курьерской доставкой, сообщает сайт Рязанской епархии.
Все желающие могут присоединиться к онлайн трансляции, познакомиться с работами участников и, возможно, открыть для себя впервые или в новом и более глубоком аспекте творческое наследие писателя и философа Ивана Александровича Ильина.
Трансляция будет проводиться в группе Ильинских чтений ВКонтакте.
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