Информация о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства опубликовала новую сводку о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области.
По состоянию на 13 часов вторника, 2 июня, в Рязани и области зарегистрировано 3653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 75 положительных тестов на COVID-19 направлены на подтверждение в Роспотребнадзор.
Оперативной группе с начала пандемии коронавируса стало известно о 10 тысячах 136 гражданах, прибывших из-за границы или контактировавших с заражёнными и подозрительными на заболевание. Наблюдение уже прошли 8 тысяч 254 человека. Они здоровы. Сейчас под контролем медиков находится 1882 рязанца.
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