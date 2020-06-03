Городские службы Рязани переведены на усиленный режим работы

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Вечером в среду, 3 июня, в Рязани ожидаются сильные дожди, усилится ветер. Из-за этого все городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии сообщили, что в городе организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.

Жителей Рязани просят быть осторожными при нахождении на улице. Особенно вблизи деревьев, линий электропередач, шатких конструкций.

Также администрация Рязани сообщила телефоны, по которым можно дозвониться в оперативные службы.