Федеральный оперштаб сообщил о двух смертях от коронавируса в Рязанской области

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Федеральный оперативный штаб сообщил о двух новых смертях от коронавируса в Рязанской области.

На 17 июня в Рязанской области зафиксировано 4 606 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,06% от общего количества заражённых в целом по России.

По данным федерального оперативного штаба с начала пандемии в Рязани и области умерли 14 пациентов с коронавирусом. Летальность в регионе составляет 0,3%.

– Полностью вылечили от вируса 2 453 человек, восстановление составляет 53.26%, – говорится на сайте оперштаба.